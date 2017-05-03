Группировка ИГИЛ заявила о своей причастности к теракту к Кабуле

Кабул, , 11:03 — REGNUM

Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в столице Афганистана, сообщает Reuters.

Согласно заявлению, распространенному через новостное агентство террористов Amaq, целью радикала, подорвавшего начиненный взрывчаткой автомобиль, был конвой войск НАТО, проезжавший поблизости от посольства США. В результате взрыва погибло восемь военнослужащих США.

В свою очередь, по данным официальных лиц, жертвами взрыва стали восемь мирных жителей, а также по меньшей мере 28 раненых, в том числе три военнослужащих США.

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