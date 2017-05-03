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Жертвами массового ДТП с участием грузовиков в Китае стали 10 человек

Происшествия

Еще 14 граждан КНР доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести

Пекин, 3 мая 2017, 11:01 — REGNUM  Правоохранительные органы провинции Хэбэй сообщили о массовой аварии на одной из скоростных трасс, проходящих через уезд Вэйсянь городского округа Синтай. В результате столкновения трех грузовиков и шести легковых автомобилей погибли 10 человек.

ДТП произошло 3 мая примерно в 7:25 по местному времени. По предварительной версии, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима в условиях недостаточной видимости. Очевидцы сообщили о сильном тумане, из-за которого видимость сократилась до 50 метров, пишет «Сина синьвэнь».

В настоящее время скоростное шоссе закрыто, спасатели и сотрудники дорожных служб расчищают дорогу для возобновления движения. К расследованию подключилась специальная комиссия, созданная по распоряжению губернатора провинции Хэбэй.

Точные причины произошедшего пока неизвестны. Полицейские уже начали опрашивать свидетелей ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, утром 23 марта на скоростном шоссе в округе Гуанъюань провинции Сычуань произошло массовое ДТП, жертвами которого стали 7 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовое ДТП в Китае: есть жертвы

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