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Названо число погибших при взрыве в Кабуле

Происшествия

Количество пострадавших уточняется

Кабул, 3 мая 2017, 10:47 — REGNUM  Взрыв в центре столицы Афганистана привел к гибели по меньшей мере двух человек, сообщает 3 мая телеканал TOLOnews.

По информации телеканала, взрыв организовал пожилой мужчина, предположительно террорист — смертник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в Кабуле произошел 3 мая вблизи американского посольства и миссии НАТО. Вероятной целью теракта были бронетранспортеры, используемые военнослужащими альянса в операции «Решительная поддержка».

Взрывом уничтожены автомобили гражданских лиц. Число пострадавших уточняется.

Напомним, Вашингтон с 2001 года проводит военную операцию в Афганистане. Поводом для нее стала информация о том, что международный террорист Усама бен Ладен скрывается в этой стране.

США не смогли окончательно ликвидировать движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В 2005 году Вашингтон и Кабул подписали стратегическое соглашение о партнерстве.

С 2011 г. в Афганистане идет замена военных НАТО собственными силами безопасности афганского правительства.

Обстановка в Афганистане крайне нестабильна: большие территории контролируются «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Мощный взрыв прогремел близ посольства США в Кабуле

Читайте развитие сюжета: Группировка ИГИЛ* заявила о своей причастности к теракту к Кабуле

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