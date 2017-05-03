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Отравление детей в Удмуртии произошло из-за нарушений в столовой лагеря

Происшествия

Работа лагеря приостановлена, столовая закрыта

Советский плакат «Предупреждайте кишечные заболевания», 1960-е
Советский плакат «Предупреждайте кишечные заболевания», 1960-е

Ижевск, 3 мая 2017, 10:45 — REGNUM  Наличие грубых нарушений санитарного законодательства при эксплуатации столовой, осуществляющей питание участников игры «Что? Где? Когда?», проходящей в ООО ДОУ «Дружба» в Удмуртии, способствовали инфицированию больных. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным эпидемиологического расследования возникновение заболеваний связано с реализацией пищевого пути передачи. По результатам лабораторных исследований, проведенных лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике», установлено наличие норовирусов у сотрудников столовой лагеря «Дружба», в объектах окружающей среды, от заболевших детей. По выявленным нарушениям материалы переданы в правоохранительные органы.

В настоящее время в лагере продолжаются противоэпидемические мероприятия, проводится вывоз детей, организовано медико-санитарное сопровождение детей в пути. Управление Роспотребнадзора оказывает содействие в возмещении ущерба причиненного вреда здоровья детям.

По информации пресс-службы Минздрава Удмуртии число госпитализированных выросло до настоящего момента до 83 человек, из который 72 — несовершеннолетние.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 2 мая в Роспотребнадзор по Удмуртии поступило сообщение о случае массового заболевания острой кишечной инфекцией среди участников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», проходящей в ООО ДОУ «Дружба». По факту заболевания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). О готовящемся мероприятии не были информированы должным образом региональное управление Роспотребнадзора, а также Минздрав Удмуртии.

По результатам первых проведенных лабораторных исследований поставлен диагноз «ротавирусная инфекция».

Читайте ранее в этом сюжете: Число отравившихся детей в лагере Удмуртии выросло до 66 человек

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