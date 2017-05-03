Пограничники применили оружие против контрабандистов на границе с Украиной

Ростов-на-Дону, , 10:21 — REGNUM В Ростовской области пограничники задержали группу лиц, которые пытались незаконно переправить на территорию страны контрабанду на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель погрануправления ФСБ по Ростовской области.

«Злоумышленники путем переброса через границу получили контрабандный товар и попытались на 2-х автомашинах — УАЗ «Патриот» и «ВАЗ-2109» — прорваться вглубь российской территории», — отметил источник.

Представитель погрануправления ФСБ добавил, что российские пограничники были вынуждены применить оружие, поскольку злоумышленники не реагировали на законные требования силовиков.

В итоге, контрабандисты и груз были задержаны. В настоящее время проводится разбирательство, нарушителям грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Отмечается, что в ходе операции никто не пострадал.