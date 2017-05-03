Глава района в Дагестане заподозрен в махинациях с жильем для сирот

Махачкала, , 11:10 — REGNUM Глава Кулинского района Дагестана Саид Сулейманов стал фигурантом уголовного дела после покупки на бюджетные средства несуществующего дома для детей-сирот. Сулейманову инкриминируют превышение должностных полномочий и служебный подлог. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили ИА REGNUM 3 мая в СУ СКР по Дагестану,

По версии следствия, в 2013 году Сулейманов издал фиктивное постановление о выдаче земельного участка в селе Вачи местной жительнице. Позже местный отдел регистрационной службы выдал женщине документ о праве собственности на несуществующие дом и участок.

Затем глава района заключил с ней муниципальный контракт на приобретение жилья для детей-сирот на 400 тысяч рублей. Впоследствии деньги были похищены.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле глава Левашинского района Дагестана Магомедгаджи Магомедов был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, возглавляемая им преступная группа из работников администрации похитила 89 млн рублей бюджетных средств. Деньги были списаны на взносы социального страхования и пособия по беременности, оформленные на «мертвых душ».