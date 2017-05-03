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В Петербурге будут судить угонщиков 34-х автомобилей Ford

Происшествия

Предполагаемые преступники нанесли автовладельцам ущерб, превышающий 14 млн рублей

Санкт-Петербург, 3 мая 2017, 09:54 — REGNUM  Перед судом в Санкт-Петербурге в ближайшее время предстанут восемь участников организованного преступного сообщества, которые с октября 2010 года по сентябрь 2014 года похитили в Северной столице 34 автомобиля марки Ford. О завершении расследования уголовного дела сегодня, 3 мая, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняют в петербургской полиции, угнанные в городе на Неве машины затем реализовывались во многих субъектах РФ.

«Тридцать похищенных автомобилей были обнаружены в разных регионах Российской Федерации. Решается вопрос о возвращении транспортных средств владельцам. Общий ущерб от деятельности подозреваемых превысил 14,5 миллионов рублей», — отметили в полиции Санкт-Петербурга.

Несколько членов преступного сообщества были задержаны с поличным при попытке угона автомобиля Ford Focus, после чего следствием были установлены и задержаны остальные участники преступной группы, каждый член которой имел четко определенную роль.

Предполагаемые угонщики обвиняются сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, таким как «организация преступного сообщества и участие в преступном сообществе», «кража, совершенная организованной группой», «подделка и уничтожение идентификационного номера транспортного средства».

В настоящее время уголовное дело находится в Приморском районном суде Санкт-Петербурга, который и определит степень вины и назначит наказание обвиняемым.

По данным статистики полиции и страховых компаний, Санкт-Петербург уже много лет находится в тройке «лидеров» в РФ по числу угонов автотранспорта.

Руководством полиции и прокуратуры властям города предложено разработать комплексные меры для технического оснащения системой видеофиксации основных автомагистралей, участков пересечения с кольцевой автодорогой, выездов из города. Также решено рассмотреть вопрос о возможности увеличения количества охраняемых парковок.

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Хищения автомобилей
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