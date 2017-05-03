Три человека погибли в ДТП на МКАД

Москва, , 09:43 — REGNUM Столкновение машин в Москве привело к гибели трех человек, сообщили в пресс-службе московского управления ГИБДД.

Столкновение произошло на 58-м километре МКАД. Столкнулись фура Scania и легковой автомобиль Ford.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта на МКАД столкнулись три грузовые машины, в результате один человек погиб и один — пострадал.

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30 марта на МКАД грузовой автомобиль протаранил пассажирский автобус, следовавший без пассажиров.

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