Три человека погибли в ДТП на МКАД
Авария произошла на 58-м километре автодороги
Москва, 3 мая 2017, 09:43 — REGNUM Столкновение машин в Москве привело к гибели трех человек, сообщили в пресс-службе московского управления ГИБДД.Столкновение произошло на 58-м километре МКАД. Столкнулись фура Scania и легковой автомобиль Ford.
Все обстоятельства случившегося выясняются.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта на МКАД столкнулись три грузовые машины, в результате один человек погиб и один — пострадал.
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30 марта на МКАД грузовой автомобиль протаранил пассажирский автобус, следовавший без пассажиров.
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