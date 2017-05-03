В Оренбурге у госпитализированной группы детей выявлен сальмонеллез

Оренбург, , 09:36 — REGNUM В Оренбурге территориальное Управление Роспотребнадзора назвало причину массовой кишечной заболеваемости в двух многодетных семьях. Острое инфекционное заболевание вызвали сальмонеллы. С 29 по 30 апреля зарегистрировано 16 случаев заболевания сальмонеллезом. Диагноз подтвержден при лабораторном обследовании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В настоящее время семь человек проходят курс лечения в условиях стационара областной инфекционной больницы, еще девять человек получают медпомощь в амбулаторных условиях.

По данным эпидемиологического расследования, групповая заболеваемость связана с употреблением инфицированной пищи, приготовленной в домашних условиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля с кишечной инфекцией госпитализированы 10 детей в возрасте от одного года до 13 лет. По данному факту была организована доследственная проверка. Известно, что две родственные семьи собрались за общим столом в честь Радоницы. Накануне праздника приготовили еду, но блюда хранили не в холодильнике.

Добавим, что сальмонеллёз вызывается многочисленными бактериями рода сальмонелл и преимущественно характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта. Факторами передачи возбудителей инфекции при сальмонеллезах являются, как правило, продукты животного происхождения. Чаще всего заболевания возникают при употреблении в пищу инфицированных яиц или продуктов, в состав которых входят яйца, в том числе кремово-кондитерских изделий.

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