Среда, 3 Мая 2017 года
10:06:12 МСК

Из кассы санируемого «Пересвета» пропало 5 млрд рублей — СМИ

Происшествия

Деньги выдавались из кассы под расписки и под отчет, однако обратно они в банк не возвращались

Иероним Босх. Фокусник. 1475 по 1502
Иероним Босх. Фокусник. 1475 по 1502

Москва, 3 мая 2017, 09:13 — REGNUM  Временная администрация, введенная в банке «Пересвет» обнаружила недостачу кассы на 5 млрд рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, из кассы, по которой сформирован 100% резерв, пропало около 780 млн рублей, примерно $50 млн и 25 млн евро. Однозначной оценки о причинах появления этой недостачи у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента «Пересвета» не было.

По состоянию на 1 января 2017 года указанные наличные средства входили в активы банка «Пересвет», которые составляли 107,6 млрд рублей. В апреле 2017 года, когда началась санация банка, ЦБ РФ оценил «дыру» в кредитной организации в 103,6 млрд рублей.

Собеседники издания отметили, что деньги выдавались из кассы под расписки и под отчет, однако обратно они в банк не возвращались. Кроме того, документы о выдаче средств не подписаны — они давались «под честное слово».

Пока не удалось установить, кому были выданы средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября 2016 г. решением ЦБ РФ в банке «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь (49,7%), была введена временная администрация. С 23 января 2017 г. был введён трёхмесячный мораторий на требования кредиторов.

Через неделю в «Пересвете» сообщили о размещении субординированных облигаций на сумму 125 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ РФ принял решение о санации банка «Пересвет»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отзыв лицензий у банков
Главное сегодня
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
NB!
03.05.17
Александр БеловThe Strategist: КНДР может «доставить» ядерное оружие в любой город
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.05.17
«Денег нет, ставьте буржуйки»: в Якутии компаниям ЖКХ не дают госсубсидии
ЯкутскРоссия Проблемы ЖКХ Экономика
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Губернатор Сергей Левченко: Моя партийность не мешает работать с Москвой
ИркутскРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
03.05.17
В борьбе против угольных портов СВП Ванино утонул в мусорных свалках
ВаниноХабаровский крайРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
03.05.17
Тимошенко против МВФ. Новая политическая битва
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Китай в борьбе за моря и океаны
ДаляньКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Ангела Меркель: Владимир Путин — конструктивный партнер
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Медведев принял решение о повышении МРОТ под серьёзным давлением?
ВладивостокРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
03.05.17
Русский нефтепромышленник-первопроходец
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Польские боевые отряды в Белоруссии
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Самый русский из турецких городов
КарсТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Путин и Меркель ищут компромиссы? — «Мнение России остается определяющим»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
03.05.17
Акционерный фонд правительства Казахстана: рост показателей
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Владимир Добрынин Brexit: пир европейских хищников
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
03.05.17
Антитеррор во Франции: аресты, оружие, выборы
ПарижФранция Антитеррор Политика
NB!
03.05.17
В США хотят заставить Россию разрешить экстремистские организации
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Латвия против России: назло кондуктору пойду пешком
РигаЛатвия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное