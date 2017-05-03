Из кассы санируемого «Пересвета» пропало 5 млрд рублей — СМИ

Москва, , 09:13 — REGNUM Временная администрация, введенная в банке «Пересвет» обнаружила недостачу кассы на 5 млрд рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, из кассы, по которой сформирован 100% резерв, пропало около 780 млн рублей, примерно $50 млн и 25 млн евро. Однозначной оценки о причинах появления этой недостачи у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента «Пересвета» не было.

По состоянию на 1 января 2017 года указанные наличные средства входили в активы банка «Пересвет», которые составляли 107,6 млрд рублей. В апреле 2017 года, когда началась санация банка, ЦБ РФ оценил «дыру» в кредитной организации в 103,6 млрд рублей.

Собеседники издания отметили, что деньги выдавались из кассы под расписки и под отчет, однако обратно они в банк не возвращались. Кроме того, документы о выдаче средств не подписаны — они давались «под честное слово».

Пока не удалось установить, кому были выданы средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября 2016 г. решением ЦБ РФ в банке «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь (49,7%), была введена временная администрация. С 23 января 2017 г. был введён трёхмесячный мораторий на требования кредиторов.

Через неделю в «Пересвете» сообщили о размещении субординированных облигаций на сумму 125 млрд рублей.

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