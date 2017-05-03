В столице Узбекистана зафиксированы подземные толчки
В многоквартирных домах Ташкента дребезжала посуда, раскачивались люстры
Ташкент, 3 мая 2017, 09:13 — REGNUM В Ташкенте около 09:48 минут по местному времени (07:48 мск) ощущались подземные толчки, передает корреспондент ИА REGNUM. В многоквартирных домах дребезжала посуда, раскачивались люстры.
Сейсмостанция «Ташкент» сообщила, что эпицентр землетрясения магнитудой 6−6,5 находился в Таджикистане. Сила толчков в Ташкенте достигала 4 по шкале Рихтера, пишет Podrobno.uz.
Напомним, в конце апреля в Узбекистане отметили 50-летие со дня разрушительного землетрясения, в результате которого центр Ташкента был практически уничтожен.
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Землетрясения
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