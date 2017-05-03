Уровень Рыбинского водохранилища поднимут до предельного

Рыбинск, Ярославская область, , 09:06 — REGNUM Разлив Волги ниже Рыбинска заставил власти принять экстренные меры. В частности, сбросы через плотину рыбинского гидроузла будут уменьшены, чтобы избежать подтопления Рыбинска и Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Там прошло заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где был рассмотрен вопрос паводка в регионе. Как сообщало ранее ИА REGNUM, резкий сброс воды Рыбинского водохранилища, вызванный большим притоком из северных рек (Соги, Согожи, Маткомы и др.), повлек за собой затопление набережной в Рыбинске, подъем воды в Ярославле, заполнение пойменных низин рек, впадающих в Горьковское водохранилище.

«В настоящее время мы согласовали с Федеральным агентством водных ресурсов режим работы Рыбинского гидроузла. Допустимым повышением среднего уровня воды стала отметка 102 метра Балтийской системы. Эта мера приведет к стабилизации ситуации и снижению уровня Волги от Рыбинска до Ярославля и ниже. Мы не допустим неблагоприятного развития событий», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

102 метра для Рыбинского водохранилища — это нормальный подпорный уровень, предусмотренный проектом. Нормальный подпорный уровень фактически является максимальной отметкой воды, которая может длительно поддерживаться сооружениями гидроузла. В Каскаде Верхневолжских ГЭС считают такое решение агентства водных ресурсов своевременным.

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