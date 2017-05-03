Среда, 3 Мая 2017 года
10:06:37 МСК

Два банка, ФСБ и МВД в Северной Осетии стали жертвами двух мошенников

Происшествия

Общая сумма похищенных средств составила почти миллиард рублей

Владикавказ, 3 мая 2017, 08:42 — REGNUM  В Северной Осетии передано в суд уголовное дело о крупном мошенничестве. Обвиняемыми по нему выступают два местных жителя Зарема Арсагова и Азамат Хетагуров. Сумма ущерба, нанесенного их действиями двум банкам региона и управлению ФСБ, составила почти миллиард рублей, сообщили ИА REGNUM 3 мая в Генпрокуратуре РФ.

Как установило следствие, Арсагова и Хетагуров в 2010—2015 годах с помощью мошенничества похитили у филиала одного из крупных банков более 806 млн рублей. От действий Арсаговой, которая использовала подконтрольные ей компании, пострадала на 104 млн рублей еще одна кредитная организация — «Банк развития региона».

Еще одним эпизодом уголовного дела является кража дизельного топлива, принадлежащего управлению ФСБ и МВД республики, которое было доверено на хранение Арсаговой. Сумма ущерба составила 79 млн рублей.

Обоим бизнесменам предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере», а Арсаговой, кроме того, по статье «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

Также по теме: В Северной Осетии майор лишился звания из-за хищения 49 млн рублей

Замминистру в РСО-Алания дали условный срок за аферу на 100 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
Главное сегодня
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
NB!
03.05.17
Александр БеловThe Strategist: КНДР может «доставить» ядерное оружие в любой город
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.05.17
«Денег нет, ставьте буржуйки»: в Якутии компаниям ЖКХ не дают госсубсидии
ЯкутскРоссия Проблемы ЖКХ Экономика
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Губернатор Сергей Левченко: Моя партийность не мешает работать с Москвой
ИркутскРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
03.05.17
В борьбе против угольных портов СВП Ванино утонул в мусорных свалках
ВаниноХабаровский крайРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
03.05.17
Тимошенко против МВФ. Новая политическая битва
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Китай в борьбе за моря и океаны
ДаляньКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Ангела Меркель: Владимир Путин — конструктивный партнер
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Медведев принял решение о повышении МРОТ под серьёзным давлением?
ВладивостокРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
03.05.17
Русский нефтепромышленник-первопроходец
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Польские боевые отряды в Белоруссии
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Самый русский из турецких городов
КарсТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Путин и Меркель ищут компромиссы? — «Мнение России остается определяющим»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
03.05.17
Акционерный фонд правительства Казахстана: рост показателей
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Владимир Добрынин Brexit: пир европейских хищников
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
03.05.17
Антитеррор во Франции: аресты, оружие, выборы
ПарижФранция Антитеррор Политика
NB!
03.05.17
В США хотят заставить Россию разрешить экстремистские организации
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Латвия против России: назло кондуктору пойду пешком
РигаЛатвия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное