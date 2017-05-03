Среда, 3 Мая 2017 года
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Донецкая фильтровальная станция снова обесточена

Происшествия

Жители Авдеевки оказались отключены от централизованного водоснабжения

Авдеевка, Украина, 3 мая 2017, 08:36 — REGNUM  Из-за обстрелов 2 мая оказалась обесточена Донецкая фильтровальная станция (ДФС), сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно сообщению, по состоянию на 07:00 3 мая подача электроэнергии на станцию прекращена. Причиной стало повреждение высоковольтной линии электропередач в результате обстрелов 2 мая.

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ДФС снабжает водой ряд населенных пунктов, включая город Авдеевку. Поскольку подача воды в Авдеевку временно прекращена из-за обесточивания ДФС, город использует запасной резервуар объемом 4 тыс. кубометров воды для централизованного водоснабжения жителей.

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На данный момент в ГСЧС организуется группа работников для проведения аварийно-восстановительных работ на станции. Группа приступит к работе, как только будет обеспечена полная безопасность ремонтников.

Напомним, украинская артиллерия регулярно наносит удары по району ДФС, в результате чего за 2017 год станция, Авдеевка и Авдеевский коксохимический завод не менее семи раз оставались без электричества. Помимо этого, украинские силовики препятствуют ремонту поврежденных ЛЭП, ведя обстрел ремонтных бригад во время выполнения ими восстановительных работ.

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