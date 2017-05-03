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Авиация отбросила лесной пожар от свердловского посёлка

Происшествия

В Екатеринбурге и окрестностях полыхают сараи и гаражи. Также в окрестностях города потушили крупный природный пожар

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент) 1910
Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент) 1910

Екатеринбург, 3 мая 2017, 07:51 — REGNUM  В Екатеринбурге и окрестностях массово горят сараи и гаражи. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным регионального управления МЧС России, в Березовском городском округе 1 мая вспыхнули бесхозные деревянные сараи. На территории посёлка Монетного площадь пожара достигала 1200 кв.м. Тушение огня осложнялось отсутствием поблизости источников воды. Воду повозили от пожарного гидранта, расположенного в километре от места ЧП.

На борьбу с огнём были брошены девять единиц пожарно-спасательной техники и 33 человека. В итоге, его удалось погасить.

А 2 мая в переулке Молочном (Екатеринбург) бесхозные сараи горели на площади 2000 кв.м. Его также удалось потушить.

Кроме того, под угрозой оказался посёлок Кедровка. На площади 5 гектаров горел лес. На борьбу с огнём были брошены более 100 человек, а также пожарный поезд и авиация. Вертолёт Ми-8 совершил 10 сбросов воды общей массой 50 тонн. Авиация помогла оперативно ликвидировать крупные очаги пожара и не допустить распространения огня в сторону посёлка.

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Лесные пожары-2017
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