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Наводнение на Гаити: Затоплен главный аэропорт страны

Происшествия

О числе жертв наводнения пока неизвестно

Порт-о-Пренс, 3 мая 2017, 06:27 — REGNUM  В результате наводнения из-за ливневых дождей на Гаити оказался затоплен международный аэропорт Туссен-Лувертюр в Порт-о-Пренсе, передает Associated Press.

В настоящий момент терминалы и взлетно-посадочные полосы аэропорта залиты водой. Авиапутешественники пробираются к зоне вылета по колено в воде. Авиасообщение пока официально не прекращено.

Улицы Порт-о-Пренса залиты водой, в низменных частях города уровень воды доходит до крыш зданий. О числе жертв наводнения пока неизвестно.

В настоящий момент на большей части Гаити продолжаются ливни, уровень воды будет продолжать подниматься.

Напомним, в сентябре 2016 года на Гаити обрушился тропический шторм Мэтью. Жертвами шквального ветра и наводнения на островном государстве стали более 1000 человек. Шторм повредил системы водоснабжения и сельскохозяйственные земли, на Гаити началась эпидемия холеры.

При этом государство фактически остается разрушенным после страшного землетрясения 2010 года, в результате которого погибли 225 тыс. человек и получили ранения 311 тыс. человек. Землетрясение разрушило на Гаити и системы водоснабжения, медицинскую инфраструктуру, повредило большинство зданий и сооружений.

В настоящий момент Гаити находится в ситуации длящейся катастрофы — голода, нищеты, эпидемий — текущие катаклизмы только усугубляют которую.

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