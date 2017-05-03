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Снегопад на 5 часов парализовал движение не Чуйском тракте в Горном Алтае

Происшествия

О возобновлении движения по Чуйскому тракту в районе Семинского перевала в ФКУ Упрдор «Алтай» известили около часа назад

Снежный плен на алтайской дороге
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Снежный плен на алтайской дороге

Горно-Алтайск, 3 мая 2017, 06:08 — REGNUM  Только спустя 5 часов ФКУ Упрдор «Алтай» объявил о возобновлении движения по Чуйскому тракту в районе Семинского перевала (Республика Алтай). Как сообщает сегодня, 3 мая, официальный сайт ведомства, федеральная автомобильная дорога Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией была перекрыта с 574 по 612 км. по причине сложных метеорологических условий: сильного снегопада, ограниченной видимости и гололедицы. Температура воздуха при этом составляла минус 2−7 градусов Цельсия.

Движение для всех видов транспорта было возобновлено только около часа назад в 09:00 (5:00 МСК).

Как уже сообщало ИА REGNUM, значительное похолодание с мокрым снегом и метелями пришло на Алтай 1 мая. Отопительный сезон в Барнауле по этой причине был продлен на двое суток.

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Снегопады, метели, снежные бури
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