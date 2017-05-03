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Энергетики готовятся к весеннему половодью в районах Камчатки

Происшествия

Главная цель — обеспечить бесперебойную работу оборудования для подачи электроэнергии

Петропавловск-Камчатский, 3 мая 2017, 03:03 — REGNUM  На севере Камчатки энергетики начали проверку и подготовку своего оборудования на случай начала паводка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатскэнерго, готово специальное оборудование для откачки воды, а персонал проинструктирован на случай происшествий.

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Сейчас энергетики находятся на постоянной связи с подразделениями МЧС, метеослужбами, паводковыми комиссиями в населённых пунктах.

«На территории возможного подтопления могут оказаться 6 населённых пунктов. В сёлах Оклан, Парень, Таловка в зону возможного подтопления попадают внутрипоселковые линии электропередачи (ЛЭП). В сёлах Слаутное, Аянка, Долиновка в зоне подтопления могут оказаться здания ДЭС, котельных, складов ГСМ, внутрипоселковые ЛЭП», — отметили в Камчатскэнерго.

Для того, чтобы избежать проблем во время возможного весеннего половодья в селе Долиновка, например, на ДЭС-19 один из дизельных генераторов будет установлен на уровень, недоступный для паводковых вод с возможностью подключения по надземной кабельной линии.

В сёлах Аянка и Слаутное также предусмотрена возможность подачи электроэнергии по надземной линии, а также возможность оперативного отключения и демонтажа электрооборудования котельных на время паводка.

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Как сообщало ИА REGNUM, пока специалисты не ожидают больших проблем из-за паводка. На Камчатке в этом году ранняя весна и в некоторых районах края, даже в самых северных, были отмечены аномальные плюсовые температуры. Все ледовые переправы планируют закрыть примерно на неделю раньше обычного из-за таяния льда.

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