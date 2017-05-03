Энергетики готовятся к весеннему половодью в районах Камчатки
Главная цель — обеспечить бесперебойную работу оборудования для подачи электроэнергии
Петропавловск-Камчатский, 3 мая 2017, 03:03 — REGNUM На севере Камчатки энергетики начали проверку и подготовку своего оборудования на случай начала паводка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатскэнерго, готово специальное оборудование для откачки воды, а персонал проинструктирован на случай происшествий.
Читайте также: Паводок на Камчатке: уровень воды в реке начинает спадать
Сейчас энергетики находятся на постоянной связи с подразделениями МЧС, метеослужбами, паводковыми комиссиями в населённых пунктах.
«На территории возможного подтопления могут оказаться 6 населённых пунктов. В сёлах Оклан, Парень, Таловка в зону возможного подтопления попадают внутрипоселковые линии электропередачи (ЛЭП). В сёлах Слаутное, Аянка, Долиновка в зоне подтопления могут оказаться здания ДЭС, котельных, складов ГСМ, внутрипоселковые ЛЭП», — отметили в Камчатскэнерго.
Для того, чтобы избежать проблем во время возможного весеннего половодья в селе Долиновка, например, на ДЭС-19 один из дизельных генераторов будет установлен на уровень, недоступный для паводковых вод с возможностью подключения по надземной кабельной линии.
В сёлах Аянка и Слаутное также предусмотрена возможность подачи электроэнергии по надземной линии, а также возможность оперативного отключения и демонтажа электрооборудования котельных на время паводка.
Читайте также: Северный завоз на Камчатке: грузовик ушел под лёд, переправы закрывают
Как сообщало ИА REGNUM, пока специалисты не ожидают больших проблем из-за паводка. На Камчатке в этом году ранняя весна и в некоторых районах края, даже в самых северных, были отмечены аномальные плюсовые температуры. Все ледовые переправы планируют закрыть примерно на неделю раньше обычного из-за таяния льда.
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.