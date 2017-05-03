В центре Москвы из-за пожара эвакуируют жильцов многоэтажного дома

Москва, , 02:51 — REGNUM Пожар произошёл в ночь на 3 мая в многоэтажном жилом доме на Новорязанской улице в центре Москвы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Сообщение о возгорании в доме доме 16/1 по Новорязанской улице поступило в дежурную службу около 1:20 мск.

«По прибытии, по предварительной информации, происходит загорание на крыше 6-этажного кирпичного жилого здания старой постройки, площадь пожара уточняется. Пожарные по прибытии приступили к спасению людей и тушению пожара», — отметили в ведомстве.

В настоящее время пожару присвоен второй ранг, повышенный сложности. К месту направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения.

Отметим, что часом ранее пожар произошёл в одной из квартир девятиэтажного жилого дома на улице Оршанской на западе столицы. В ходе работ по тушению было спасено 18 человек, всех их передали медикам для осмотра. По данным МЧС, в результате пожара есть пострадавшие, количество которых не уточняется.

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