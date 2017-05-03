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Фура и пассажирский автобус столкнулись на трассе «Крым» под Тулой

Происшествия

В результате аварии грузовик и автобус загорелись

Тула, 3 мая 2017, 01:38 — REGNUM  Груовик с прицепом и пассажирский автобус столкнулись вечером 2 мая на трассе М-2 «Крым» в Тульской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Авария произошла около 20:45 на 151-м километре автотрассы в Ясногорском районе.

Грузовик IVECO, следовавший в в сторону Орла, на большой скорости врезалcя в стоявший автобус Mercedes, в результате чего оба транспортных средства загорелись.

В ближайшую больницу с травмами был доставлен один пассажир автобуса. Другие пассажиры на момент аварии в салоне отсутствовали. По предварительным данным, люди могли находиться в придорожном кафе.

Пожарные прибыли на место спустя 20 минут, потушить огонь удалось силами двух пожарных расчётов. Тем не менее, по данным МВД, автобус выгорел полностью, у грузовика пострадал прицеп.

К месту аварии были прибыли сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются. Движение на данном участке трассы затруднено.

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