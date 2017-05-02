Число жертв атаки боевиков на сирийский лагерь беженцев увеличилось до 38

Дамаск, , 22:25 — REGNUM Число жертв атаки террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сирийский лагерь беженцев увеличилось до 38 человек, согласно заявлению сирийской обсерватории по правам человека (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR), 2 мая сообщает Reuters.

Нападение произошло на лагерьрасположенный у одноименного контрольно-пропускного пункта на границе с Ираком, рядом с городом

Атака террористов была направлена против курдских военнослужащих «Демократических сил Сирии» (ДСС), согласно данным SOHR. Среди погибших находились 23 мирных жителя.

Раненых доставили в больницу города Эль-Хасака, среди погибших было несколько детей, согласно данным Международного комитета спасения.

Напомним, за последние несколько месяцев тысячи людей, покинувших Ирак, пересекли контрольно-пропускной пункт «Раджм аль-Салиби», по данным гуманитарных организаций.

На этой неделе подразделения ДСС захватили большую часть стратегического города Эс-Саура, расположенного в 55 км к западу от Ракки, неофициальной столицы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 2 мая в городе Эс-Саура продолжались боевые действия, ДСС стремились освободить последний район, удерживаемый боевиками, а также прилегающую плотину, крупнейшую в Сирии.

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