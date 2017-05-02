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В Сирии убит российский военный советник

Происшествия

Подполковник Алексей Бучельников погиб от снайперской пули

Москва, 2 мая 2017, 22:23 — REGNUM  Российский военный советник погиб в Сирийской Арабской Республике от снайперской пули. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Министерство обороны Российской Федерации.

Сообщается, что подразделение сирийской правительственной армии попало под обстрел со стороны боевиков. При подразделении находился российский военный советник подполковник Алексей Бучельников. Он был убит снайпером.

Минобороны РФ указывает, что погибший находился в Сирии в составе группы российских военных советников и выполнял задачи по обучению личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск.

«Во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников получил смертельное ранение», — сказано в сообщении российского военного ведомства.

Также Минобороны сообщило, что подполковник Бучельников будет представлен к награде посмертно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в Сирии погиб другой российский военный советник Сергей Бодров. Он погиб в результате нападения боевиков на военный гарнизон правительственных войск.

Всего за время российской военной операции в Сирии погибли 35 военнослужащих ВС РФ.

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