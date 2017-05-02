В Твери задержали пятерых уроженцев Средней Азии, финансировавших ИГИЛ*

Тверь, , 21:14 — REGNUM В Твери сотрудниками ФСБ задержаны пятеро уроженцев Средней Азии, подозреваемых в финансировании ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает управление ФСБ по Тверской области.

Задержание производилось спецназом ФСБ и бойцами Росгвардии. Задержанные подозреваются в организации группы, осуществлявшей финансирование ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По месту жительства задержанных обнаружены банковские карты, с которых проводились перечисления финансовых средств на счета, имеющие отношение к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Возбуждено уголовное дело по статье о содействии терроризму.

Оперативно-следственные мероприятия в данный момент продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле прошлого года в Тверской области были задержаны члены ячейки террористической организации ИГ (деятельность запрещена на территории РФ), которые преимущественно занимались вербовкой новых членов организации. В феврале этого года житель Твери был осужден за финансирование деятельности террористов — он получил пять лет колонии общего режима.

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