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Полиция задержала мужчину с минами и патронами у вокзала в Москве

Происшествия

Начата доследственная проверка

Москва, 2 мая 2017, 20:45 — REGNUM  В районе Павелецкого вокзала в Москве правоохранительные органы задержали мужчину, у которого при себе имелись две противотанковые мины и 16 патронов от германской винтовки «Маузер». Об этом сегодня, 2 мая, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что в ходе личного досмотра сотрудники Росгвардии обнаружили у мужчины, который является уроженцем одной из стран СНГ, 16 патронов от немецкой винтовки «Маузер» и две противотанковые мины.

Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел МВД по району Замоскворечье.

В ходе разбирательства было установлено, что 40-летний задержанный был ранее неоднократно судим.

Сам задержанный утверждает, что является членом поискового отряда. Однако он не смог предоставить правоохранительным органам соответствующие документы.

По данному факту начата доследственная проверка.

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