Восемь солдат Мали погибли в результате нападения исламистов

Бамако, , 19:53 — REGNUM В результате нападения исламистских боевиков погибли по меньшей мере восемь военнослужащих Мали, 2 мая сообщает Reuters.

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Засада была организована на дороге между населенными пунктами Догофри и Нампалари, расположенными в центральном регионе страны, заявил представитель оборонного ведомства Мали полковник Диаран Коне.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за нападение на военнослужащих.

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Напомним, в последние несколько месяцев боевики организовали серию атак в Мали, включая нападения террористов-смертников на военную базу в январе 2017 года, когда погибли по меньшей мере 77 человек.

В результате атаки террористов на военный лагерь в городе Гурма-Рарус в апреле погибли четверо военнослужащих, уничтожено шесть транспортных средств.

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