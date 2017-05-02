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Число отравившихся детей в лагере Удмуртии выросло до 66 человек

Происшествия

Минздрав региона опубликовал диагноз по результатам первых исследований

Сова
Сова

Ижевск, 2 мая 2017, 19:32 — REGNUM  Число госпитализированных после отравления участников XVII школьного чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?» в детском лагере «Дружба» в Удмуртии выросло до 76 человек, среди которых 66 — несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, по результатам первых проведенных лабораторных исследований поставлен диагноз «ротавирусная инфекция». Причины возникновения вспышки инфекционного заболевания не уточняются.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 2 мая в Роспотребнадзор по Удмуртии поступило сообщение о случае массового заболевания острой кишечной инфекцией среди участников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», проходящей в ООО ДОУ «Дружба». По факту заболевания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). О готовящемся мероприятии не были информированы должным образом региональное управление Роспотребнадзора, а также Минздрав Удмуртии. В правительстве республики опасались отпускать детей из лагеря до установления диагноза пострадавшим.

Читайте ранее в этом сюжете: Общественная палата Удмуртии возьмет на контроль массовое отравление детей

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