Число отравившихся детей в лагере Удмуртии выросло до 66 человек

Ижевск, , 19:32 — REGNUM Число госпитализированных после отравления участников XVII школьного чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?» в детском лагере «Дружба» в Удмуртии выросло до 76 человек, среди которых 66 — несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства, по результатам первых проведенных лабораторных исследований поставлен диагноз «ротавирусная инфекция». Причины возникновения вспышки инфекционного заболевания не уточняются.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 2 мая в Роспотребнадзор по Удмуртии поступило сообщение о случае массового заболевания острой кишечной инфекцией среди участников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», проходящей в ООО ДОУ «Дружба». По факту заболевания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). О готовящемся мероприятии не были информированы должным образом региональное управление Роспотребнадзора, а также Минздрав Удмуртии. В правительстве республики опасались отпускать детей из лагеря до установления диагноза пострадавшим.

Читайте ранее в этом сюжете: Общественная палата Удмуртии возьмет на контроль массовое отравление детей