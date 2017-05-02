Житель Петербурга получил 11 лет за сбыт наркотиков в Новгородской области

Чудово, Новгородская область, , 18:25 — REGNUM Чудовский районный суд Новгородской области вынес обвинительный приговор в отношении 42-летнего жителя Санкт-Петербурга Михаила Павлова, который признан виновным в незаконном сбыте наркотиков в составе организованной группы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, суд установил, что весной 2015 года для систематического сбыта наркотиков подсудимый создал в городе Чудово Новгородской области организованную группу, к участию в которой привлек трёх местных жителей.

Деятельность группы наркодилеров удалось пресечь в 2015 году. Злоумышленники несколько раз сбыли местным жителям, действовавшим в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», наркотические смеси на сумму 11 тыс. рублей. При этом более 10 граммов смеси с амфетамином было изъято в ходе обысков по месту жительства Павлова и одного из соучастников.

Вину в совершённых преступлениях он признал в полном объёме, заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. По совокупности преступлений он приговорён к 11 годам колонии строгого режима и штрафом в размере 40 тыс. рублей.

В отношении остальных участников преступной группы два уголовных дела расследуются следственным управлением регионального управления МВД, ещё одно дело рассматривается Чудовским районным судом.