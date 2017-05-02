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В Махачкале сгорели склады «Рыбзавода»

Происшествия

Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров

Махачкала, 2 мая 2017, 18:26 — REGNUM  Крупный пожар произошел на территории рыбо-консервного завода в Махачкале. Огонь охватил заброшенные склады предприятия по улице Пушкина в 15:00 2 мая. Спустя час возгорание удалось локализовать.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану, получасовая проливка и разбор конструкций позволили пожарным полностью ликвидировать возгорание.

Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. В тушении участвовали 73 человека и 10 единиц техники. Причина возгорания уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в результате пожара на крупнейшем рынке Махачкалы «Дагэлектромаш» были уничтожены 1,2 тысячи квадратных метров торговых площадей. По версии следствия, причиной возгорания стал поджог. По данному факту возбуждено уголовное дело. Потерпевшими по нему проходят около тысячи торговцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на рынке в Махачкале произошел в результате поджога

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