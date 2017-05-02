В Мексике задержали одного из лидеров наркокартеля «Синалоа»

Мехико, , 18:25 — REGNUM Правоохранительные органы Мексики задержали одного из лидеров наркокартеля «Синалоа», 2 мая сообщает Associated Press.

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Задержанный известен под кличкой Дамасо Н., который начал борьбу за контроль над картелем «Синалоа» после ареста предыдущего лидера Хоакина Арчивальдо Гусмана Лоэра, известного как Эль Чапо, говорится в заявлении Прокуратуры Мексики.

Считается, что арестованный Дамасо Лопес конкурировал с сыновьями Эль Чапо за контроль над территориями наркокартеля.

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Напомним, в мая 2016 года Мексика одобрила выдачу Соединенным Штатам наркобарона Эль Чапо. В начале 2017 года он был экстрадирован в США.

После ареста Эль Чапо криминогенная обстановка в штате Синалоа ухудшилась, обострились отношения между конкурирующими преступными группировками.

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