Новгородская прокуратура выявила антисанитарию в колонии строгого режима

Парфино, Новгородская область, , 18:09 — REGNUM В колонии строгого режима №9, расположенной в посёлке Парфино Новгородской области, прокуратура выявила нарушения санитарного законодательства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, антисанитарные условия проживания осуждённых были установлены в ходе проверки, проведённой прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Новгородской области.

«В банно-прачечном комбинате отсутствуют стеллажи для хранения чистого белья, ёмкости для сбора использованного белья, а также утверждённые графики текущей и генеральной уборки помещений», — сообщили в прокуратуре.

По результатам проверки временно исполняющему обязанности начальника колонии внесено представление с требованием привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в посёлке Парфино Новгородской области находится мужская исправительная колония строгого режима №9 (ФКУ ИК-9 УФСИН России по Новгородской области).