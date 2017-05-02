Детское порно распространялось в интернете из Пятигорска

Ставрополь, , 17:51 — REGNUM Из города Пятигорск Ставропольского края в интернете распространялись порнографические видеоролики. В записях участвовали дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Источник распространения детского порно раскрыт. Предположительно, этим занимался 23-летний парень. Он публиковал в интернете видеоролики с помощью специальной программы.

В отношении него возбуждено уголовное дело по факту оборота материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Это уже третий случай распространения детской порнографии из Пятигорска, обнародованный Следственным комитетом региона за последние девять месяцев.

Так, в ноябре 2016 года сообщалось о задержании такого распространителя. 31-летний мужчина размещал материалы с порнографическими изображениями детей на странице в социальной сети.

В августе прошлого года до суда дошло подобное дело в отношении 24 летнего жителя Грачевского района. А в апреле житель Ставрополя был осужден за публикацию порно-снимков детей на странице в «Одноклассниках». Мужчина получил три года колонии общего режима.

Уже в январе 2017 года ИА REGNUM сообщало о преступлении 17-летнего парня из Пятигорска, который выложил в сети обнаженные фото своей 13-летней девочки, оправдав себя ее изменой. К делу тогда подключилась общественность, требуя от администраторов, чтобы фотографии были убраны со страницы.