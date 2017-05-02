В Мурманске оглашают приговор по делу о крушении буровой “Кольская»

Мурманск, , 17:51 — REGNUM В Первомайском суде Мурманска началось оглашение приговора по делу о крушении СПБУ «Кольская». Об этом ИА REGNUM сообщила дочь погибшего начальника Службы эксплуатации флота и безопасности мореплавания Михаила Терсина Наталья Дмитриева.

«В руках у судьи папка с листами, распечатанными с двух сторон размером примерно чуть больше тома уголовного дела (том уголовного дела состоит из 250 листов), поэтому сегодня весь объём огласить не удастся и завтра заседание продолжится, — сообщила Дмитриева. — Мы знали, что оглашение может занять не один день, поэтому в повестке запланировано 4 дня, на всякий случай».

Напомним, буровая платформа «Кольская» затонула 18 декабря 2011 года во время буксировки в Охотском море. Трагедия унесла жизни нескольких десятков человек — из 67 удалось спасти только 14. В апреле 2017 года в Первомайском суде Мурманска с последним словом выступил подозреваемый в крушении СПБУ «Кольская», руководитель АМНГР (ОАО «Арктикморнефтегазразведка» — компания-судовладелец СПБУ «Кольская») — бывший временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора Борис Лихван. Он попросил суд и потерпевших обратить внимание на явную фальсификацию материалов уголовного дела, а также обвинительного заключения, вынесенного Дальневосточным следственным управлением на транспорте.

Кроме Лихвана перед мурманским судом предстал ещё один руководитель АМНГР (ОАО «Арктикморнефтегазразведка» — компания-судовладелец СПБУ «Кольская») — исполняющий обязанности главного инженера Леонид Бордзиловский, который так же заявил о своей невиновности.

Подсудимые Лихван и Бордзиловский обвиняются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Суд в Мурманске приступил к рассмотрению дела о крушении «Кольской» 14 июля 2015 года.

Добавим, потерпевшие в деле о крушении буровой неоднократно заявляли о различных фальсификациях. По информации родственников погибших и пропавших без вести, «количество вранья в уголовном деле превысило все лимиты». В январе 2016 года было заведено уголовное дело факту фальсификации доказательств.

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