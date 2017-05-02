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На Синае уничтожено восемь исламистов, еще трое боевиков взяты в плен

Происшествия

Столкновения произошли в районе города Рафах

Каир, 2 мая 2017, 17:52 — REGNUM  В Египте на Синайском полуострове в результате столкновений между местным племенем и террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожено восемь боевиков, еще трое захвачены в плен, 2 мая сообщает Associated Press.

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2 мая в районе города Рафах произошли столкновения с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил представитель племени Тарабин Мусса Аль-Дел.

Напомним, в последние несколько недель столкновения между представителями племени Тарабин и радикальными исламистами происходили неоднократно. В середине апреля удалось захватить в плен трех боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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На протяжении многих лет службы безопасности Египта ведут борьбу с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Синая, в районе города Рафах, расположенного в Секторе Газа на границе с Египтом.

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