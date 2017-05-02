13 человек стали жертвами наводнения в Индонезии
В поисково-спасательной операции принимают участие около 1 тыс. 500 человек
Джакарта, 2 мая 2017, 18:05 — REGNUM Тринадцать человек погибли в результате внезапных наводнений, затопивших пять деревень на главном индонезийском острове Ява, 2 мая сообщает Associated Press.
Проливной дождь вызвал наводнения в районе города Магеланг, в провинции Центральная Ява.
Тело 80-летнего мужчины было обнаружено 2 мая, в результате чего число погибших достигло 13 человек, заявил руководитель местного Агентства Управления Рисками Стихийных Бедствий Эди Сусанто.
Наводнения повредили 71 дом, около 50 семей были эвакуированы в убежища. В поисково-спасательной операции принимают участие около 1 тыс. 500 человек, включая солдат, сотрудников полиции и добровольцев.
Напомним, в прошлом месяце 28 человек стали жертвами оползня в соседней провинции Восточная Ява. Тела шести человек не обнаружены до сих пор.
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