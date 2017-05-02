В Самаре МП «Благоустройство» стало фигурантом уголовного дела

Самара, , 17:09 — REGNUM Руководство МП «Благоустройство», которое регулярно оплачивает административные штрафы за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, на этот раз обвинили в растрате бюджетных средств. Признано законным постановление следователя СУ УМВД России по Самаре о возбуждении уголовного дела за растрату денежных средств «Благоустройство» в размере 189 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, с августа 2016 по март 2017 года неустановленное лицо из числа руководства МП «Благоустройство», используя свое служебное положение, осуществило незаконные начисления денежных средств на общую сумму 189 тыс. рублей в качестве компенсации затрат на возмещение административных штрафов, наложенных на должностных лиц за выполнение работ по содержанию дорог. Эта сумма с расчетного счета МП «Благоустройство» была перечислена на лицевые счета работников предприятия вместе с зарплатой. «Тем самым неустановленное лицо совершило растрату, то есть хищение вверенного ему чужого имущества — денежных средств МП «Благоустройство» на 189 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре в 2016 году прокуратура возбудила в отношении должностных лиц МП «Благоустройство» 9 дел об административных правонарушениях за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог.

Кроме того, по данным надзорного ведомства, МП Самары «Благоустройство», ООО «Кедр-1» и ООО «ССК» допустили 78 нарушений при содержании городских дорог, возбуждено 23 административных дела, а затем еще 14 административных дел за плохое качество дорог.

Прокуратура неоднократно возбуждала административные дела в отношении руководства МП «Благоустройство» и должностных лиц.

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