В Нидерландах задержали подозреваемого в связях с сомалийскими радикалами

Амстердам, , 17:37 — REGNUM Правоохранительные органы Нидерландов арестовали подозреваемого в участии в террористической организации, 2 мая сообщает FOX News.

22-летний гражданин Нидерландов сомалийского происхождения был задержан в прошлую среду, 26 апреля, в южном городе Синт-Уденроде на основе информации, полученной от разведслужб страны, согласно заявлению прокуратуры Нидерландов.

Правоохранительные органы считают, что задержанный принимал активное участие в экстремистской группировке «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенной на территории Сомали, начиная с 2016 года.

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Подозреваемый предстанет перед судом Роттердама 3 мая. Прокуроры потребуют продления срока пребывания задержанного под стражей. Расследование в отношении деятельности подозреваемого продолжается.

Напомним, исламистская группировка «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ведет войну с «неверными» на территории Сомали и Кении с 2007 года.

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