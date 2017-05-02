Почетный нефтяник в Югре стал фигурантом уголовного дела

Покачи, Югра, , 16:48 — REGNUM Бывший глава города Покачи (ХМАО) подозревается в незаконной передаче в собственность 11 квартир из муниципального фонда. Предполагаемый ущерб — 20 миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Югры.

Подозреваемый экс-мэр Покачей Раян Халиуллин, по версии надзорного ведомства, с декабря 2013 года по октябрь 2015 года передал гражданам в собственность 11 служебных квартир. Против него возбуждено дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления»).

Отметим, Раян Халиуллин был главой Покачей в течение 19 лет — с 1996 по 2015 годы. Он является почетным нефтяником, кандидатом социологических наук, почетным жителем города Покачи. В 2015 году, в соответствии с решением думы города Покачи, на эту должность был избран Владимир Степура. В муниципалитете проживают 17 тысяч человек. Город считается жемчужиной Югры — самый маленький и самый благополучный, а также его характеризует позитивная демографическая ситуация: треть населения — в возрасте до 18 лет, ежегодно рождается более 200 детей. Считается вотчиной «ЛУКОЙЛА». Как сообщает департамент общественных и внешних связей правительства ХМАО, в марте 2017 года в Покачах было ликвидировано балочное жилье, которое на сегодня является одной из главных проблем Югры. Еще пять лет назад в Покачах было 211 балков, в которых проживали около 800 человек.