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32 человека погибли при атаке террористов на сирийский лагерь беженцев

Происшествия

В лагере беженцев находились около 300 семей

Дамаск, 2 мая 2017, 16:29 — REGNUM  По меньшей мере 32 человека погибли в результате атаки террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на лагерь беженцев, расположенный в районе сирийско-иракской границы, 2 мая сообщает Agence France-Presse.

Боевики атаковали временный лагерь беженцев в провинции Эль-Хасака, расположенной на северо-востоке Сирии. В лагере находились около 300 семей.

«По меньшей мере пять террористов-смертников атаковали… лагерь для иракских беженцев и перемещенных сирийцев в провинции Хасаке», — заявил глава сирийской обсерватории по правам человека (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) Рами Абдель Рахман.

«По меньшей мере 30 человек были ранены, число погибших может увеличиться, потому что некоторые люди находятся в критическом состоянии», — говорится в заявлении SOHR.

Нападение началось в 4:00 по местному времени, 35 человек получили ранения, заявил представитель Курдского Красного Полумесяца Камаль Дербас.

Напомним, атака боевиков произошла в момент, когда курдско-арабский альянс, известный как «Демократические силы Сирии», начал наступление на позиции «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северном сирийском городе Эс-Саура в рамках операции по освобождению города Ракка.

Эс-Саура расположен в 55 километрах к западу от Ракки и служит важной базой для командования «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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