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В Ярославской области Волга вышла из берегов

Происшествия

Причина — таяние северных рек

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Набережная в Рыбинске
Иллюстрация: Rybinsk.ru
Набережная в Рыбинске

Рыбинск, Ярославская область, 2 мая 2017, 16:12 — REGNUM  В Ярославской области на Горьковском водохранилище 2 мая произошел резкий подъем воды, сообщает корреспондент ИА REGNUM, что привело к подтоплению ряда населенных пунктов. В частности, частично затопленной оказалась набережная в городе Рыбинске.

Причиной этого стал сброс воды на Рыбинском гидроузле из-за резкого наполнения Рыбинского водохранилища водами северных рек.

«Активное снеготаяние на северных реках привело к интенсивному увеличению притока к створу Рыбинского гидроузла до 4400 м3/с и достижению нормального подпорного уровня 101.81 метр уже 1 мая. В результате сложившихся гидрологических условий, в целях выполнения указаний Росводресурсов принято решение о начале холостых сбросов через плотину Рыбинского гидроузла», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в филиале ПАО «Русгидро» «Каскад Верхневолжских ГЭС».

Как сообщили в «Каскаде Верхневолжских ГЭС», сейчас уровень Горьковского водохранилища в Рыбинске находится на уровне 89 метров над уровнем моря, при этом максимально допустимая отметка — 90 метров. Объем холостых сбросов составляет менее половины от допустимого проектом гидроузла.

В администрации Рыбинска создана рабочая группа комиссии по чрезвычайным ситуациям. На заседании, в котором приняли участие представители всех оперативных и коммунальных служб города, было отмечено, что угрозы подтопления жилых домов нет.

«Самое важное сейчас — не допустить аварийных ситуаций в береговой черте Волжской набережной, связанных с повышением уровня воды в Волге. Предпринимаются действия, чтобы городской понтон не был сорван прибившимся мусором и грунтом, смытым с берегов. Проверяются крепёжные конструкции. Мусор убирают», — подчеркнул глава города Рыбинска Денис Добряков.

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