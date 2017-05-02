Украинские пограничники не пропустили в Киев двух граждан России

Киев, , 16:07 — REGNUM Двух граждан России не пропустили в Киев украинские пограничники 1 мая, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, двое граждан России, мужчины возрастом 38 лет и 31 год, прибывших из Минска в аэропорт «Борисполь», собирались посетить Киев в туристических целях. В столице Украины мужчины предполагали находиться в течение 10 дней.

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Как сообщает пресс-служба, украинские пограничники провели «комплексную проверку», после чего отказали мужчинам в пропуске через государственную границу. Об инциденте также были проинформированы СБУ и Национальная полиция Украины.

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Напомним, ранее Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну восьмерым иностранным гражданам, среди которых были граждане Киргизии, Белоруссии и России.

По заявлению Госпогранслужбы, указанные лица контактировали с «общественной организацией, которая привлекала боевиков на Куликово Поле в Одессе и участвовала в попытках силового захвата зданий государственных органов власти».

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