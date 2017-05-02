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Жителей Кабардино-Балкарии, отсидевших за терроризм, взяли под контроль

Происшествия

В республике усиливают меры защиты от террористической угрозы

Нальчик, 2 мая 2017, 15:47 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии установили контроль над местными жителями, вернувшимися из мест лишения свободы за совершение преступлений экстремистского и террористического характера. Всего таких лиц в настоящее время в республике насчитывается 152 человека. Все они находятся под оперативным контролем силовых ведомств, приводит слова начальника управления ФСБ по Кабардино-Балкарии Олега Усова в ходе внеочередного заседания антитеррористической комиссии при главе республики РИА «КБР».

Кроме того, руководитель ведомства назвал число лиц, участвующих в боевых действиях на стороне международных террористических организаций за рубежом. В настоящее время в рядах иностранных НВФ состоят 183 жителя Кабардино-Балкарии.

Противоправная деятельность жителей республики, участвующих в международных террористических организациях, а также наличие на территории региона значительного числа приверженцев религиозного экстремизма и выходцев из Центральной Азии представляют, по словам Усова, угрозу для безопасности в республике.

В связи с этим на объектах с массовым пребыванием людей и на транспорте усилены меры безопасности — увеличено число нарядов, проводятся досмотр и контроль пассажиров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Кабардино-Балкарии пресечено 172 преступления террористической и экстремистской направленности. Установлены 53 участника незаконных вооруженных формирований и 37 пособников боевиков. За участие в террористических преступлениях привлечены к уголовной ответственности 27 лиц, под следствие по подозрению в международном терроризмепопали 88 человек.

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