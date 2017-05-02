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Общественная палата Удмуртии возьмет на контроль массовое отравление детей

Происшествия

В организации считают очень важным вовремя уведомлять о проведении массовых мероприятий соответствующие ведомства

Ижевск, 2 мая 2017, 15:43 — REGNUM  После ситуации с массовым отравлением участников XVII школьного чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?», который проходил в детском лагере «Дружба», Общественная палата Удмуртии провела экстренное заседание. Было принято решение создать оперативную мониторинговую группу, сообщает пресс-служба ОП.

Комиссии по здравоохранению палаты по председательством Николая Стрелкова дано поручение выехать в инфекционную больницу Ижевска, где находятся пострадавшие дети, выяснить обстоятельства случившегося.

«Организаторам мероприятий очень важно вовремя уведомлять соответствующие структуры о планируемых массовых мероприятиях, особенно с участием детей», — считают в ОП.

«Вопрос безопасности детского отдыха будет рассмотрен на совещании с руководителями детских и молодежных общественных организаций Удмуртии, а также станет основным вопросом для пленарного заседания Общественной палаты, которое состоится 17 мая в Ижевске», — заключили в организации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 2 мая в Роспотребнадзор по Удмуртии поступило сообщение о случае массового заболевания острой кишечной инфекцией среди участников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», проходящей в ООО ДОУ «Дружба». По информации пресс-службы администрации Ижевска, за медицинской помощью обратились 65 человек. По данным оргкомитета мероприятия, госпитализированы 53 школьника и один взрослый. По факту заболевания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).О готовящемся мероприятии не были информированы должным образом региональное управление Роспотребнадзора, а также Минздрав Удмуртии. Правительство республики приняло решение о приостановке отъезда детей из лагеря до получения результатов исследований.

Читайте ранее в этом сюжете: Детей не выпускают из удмуртского лагеря, где произошло массовое отравление

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