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Прокурор потребовал 10 лет лишения свободы для главы Внешпромбанка‍

Происшествия

Дело Маркус рассматривается в особом порядке в Хамовническом суде Москвы

Москва, 2 мая 2017, 15:24 — REGNUM  Прокурор потребовал назначить президенту Внешпромбанка Ларисе Маркус наказание в виде 10 лет колонии общего режима и штрафа в 400 тыс. рублей по делу о хищении 114 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Дело Маркус рассматривается в особом порядке в Хамовническом суде Москвы — без изучения доказательств и при полном признании вины. Наказание в таком случае не может превышать двух третей от максимально возможного.

Также на особый порядок рассмотрения согласилась еще один фигурант дела — вице-президент Внешпромбанка Екатерина Глушакова. Для нее прокуратура затребовала такой же штраф в 400 тыс. рублей и пять лет колонии общего режима.

Потерпевшая сторона по делу — государственное Агентство по страхованию вкладов, его ущерб составил 113,5 млрд рублей, обе подсудимые возместили по 200 тыс. рублей каждая.

В связи с особым производством по делу, наказание Маркус и ее подельнице не может превышать 2/3 максимально предусмотренного Уголовным кодексом РФ. Подсудимые обвиняются по статье УК «Мошенничество и растрата в особо крупном размере, совершенное группой лиц».

По версии следствия, Лариса Маркус создала организованную группу со своим родным братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым. В ее деятельность были вовлечены Глушакова и еще ряд неустановленных следствием лиц. Группа занялась систематическим хищением денежных средств ООО «Внешпромбанк».

Оформляя по подложным документам заведомо невозвратные кредиты и выдавая кредиты подставным фирмам, с мая 2009 года по декабрь 2015 года из банка было похищено более 114 млрд 166 млн рублей.

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