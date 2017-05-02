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СКР возбудил уголовное дело против директора севастопольского Росморпорта

Происшествия

Он обвиняется в превышении полномочий при госзакупке

Константин Коровин. Севастополь. Рыбачья бухта.1916
Константин Коровин. Севастополь. Рыбачья бухта.1916

Севастополь, 2 мая 2017, 15:23 — REGNUM  Следком РФ возбудил уголовное дело в отношении и.о. директора севастопольского филиала ФГУП «Росморпорт» за нанесение ущерба в один миллион рублей при закупке спасательных гидрокостюмов для парусного учебного судна «Херсонес». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Он подозревается в превышении должностных полномочий по ч.1 ст.286 УК РФ.

Следствием установлено, что между ФГУП «Росморпорт» и индивидуальным предпринимателем (ИП) был заключен договор поставки 213 спасательных гидротермокостюмов российского производства для парусного учебного судна «Херсонес» на общую сумму 4,48 млн рублей.

В октябре 2016 года и.о. директора Севастопольского филиала ФГУП «Росморпорт», подписал дополнительное соглашение с ИП о поставке гидротермокостюмов китайского производства, обязав бухгалтерию перечислить средства на счет предпринимателя.

По данным следствия, фактическая рыночная стоимость таких гидротермокостюмов составила чуть более трех миллионов рублей.

Таким образом, не имея оснований для изменения предмета закупки, не проведя мониторинга рыночных цен, подозреваемый закупил по завышенной стоимости у предпринимателя 213 гидротермокостюмов производства КНР, которые не входили в предмет договора, тем самым причинив существенный ущерб ведомству на сумму не менее 1 миллиона рублей.

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