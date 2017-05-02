В Подмосковье стартовал месячник по профилактике бешенства

Красногорск, , 15:13 — REGNUM В Московской области с 1 мая начался месячник по профилактике бешенства. Владельцы могут привить своих животных против этого заболевания бесплатно, передавало РИАМО.

В течение месяца на территории региона будет организована работа более 230 выездных бригад и 400 пунктов вакцинации, которые будут открыты в выходные и праздничные дни.

Все выездные бригады и прививочные пункты вакцинации на территории региона продолжат свою работу и после окончания месячника — до конца августа.

Месячник направлен на добровольную вакцинацию домашних животных, но по решению владельцев возможна вакцинация крупнорогатого и мелкого рогатого скота, лошадей и других животных.

Вакцинация животных будет осуществляться бесплатно.

Месячник по профилактике бешенства продлится с 1 по 31 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, почти 50 случаев бешенства среди диких и домашних животных выявили за последнее время ветеринары Московской области. Крупный рогатый скот заражается от укусов лис, которые забегают на подворья.

Напомним, бешенство — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает нервных клеток коры головного мозга, и, поражая их, вызывает тяжёлые необратимые нарушения.

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