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Паром врезался в дамбу порта испанской Малаги

Происшествия

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал

Малага, Испания, 2 мая 2017, 15:25 — REGNUM  Один из паромов, соединяющих город Малага на юге Испании с Мелильей, испанским эксклавом на территории Марокко, 1 мая столкнулся с дамбой при входе в порт Малаги, сообщает издание El Confidencial.

Паром судоходной компании Balearia готовился пристать к причалу, когда врезался в дамбу, расположенную недалеко от терминала круизных судов. По сведениям представителей порта, в настоящее время судно остается на месте происшествия для оценки ущерба.

По данным администрации порта, а результате инцидента никто не пострадал. Причины аварии выясняют специалисты.

По данным издания Diario Sur, на борту пострадавшего судна были обнаружены, по меньшей мере, семь нелегальных мигрантов, два из них прыгнули в воду после столкновения.

Все они были задержаны Гражданской гвардией, и теперь ожидают процедуры оценки возраста, в результате которой будет установлено, являются ли незаконные мигранты несовершеннолетними.

Напомним, 21 апреля при выходе из гавани города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в причал врезался паром другой испанской судоходной компании Naviera Armas, перевозивший 140 пассажира. В результате происшествия пассажиры получили легкие травмы.

Причиной аварии, по предварительным данным, стали неполадки в электрике судна, из-за чего экипаж потерял управление двигателями парома.

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