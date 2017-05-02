Детей не выпускают из удмуртского лагеря, где произошло массовое отравление

Ижевск, , 14:57 — REGNUM Правительство Удмуртии приняло решение приостановить отъезд детей после XVII школьного чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?», опасаясь распространения неустановленной инфекции. Об этом заявил и.о. премьер-министра республики Виктор Савельев на заседании президиума правительства.

«Руководители групп начали прятать детей, потому что сегодня отъезд у них и все хотели уехать. Мы все это затормозили, потому что не понимаем, что за инфекция, результатов высева нет. Это может быть просто отравление, а может быть что-то серьезное», — цитирует Савельева портал «Сусанин». Он предположил, что массовое отравление произошло в связи с употреблением некачественной воды.

При этом, территория детского учреждения до настоящего времени не прошла обработку от клещей и грызунов. «Первая мысль была, что это геморрагическая лихорадка, но симптомы другие, слава Богу. Не похоже», — отметил глава правительства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 2 мая в Роспотребнадзор по Удмуртии поступило сообщение о случае массового заболевания острой кишечной инфекцией среди участников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», проходящей в ООО ДОУ «Дружба». По информации пресс-службы администрации Ижевска, за медицинской помощью обратились 65 человек. По данным оргкомитета мероприятия, госпитализированы 53 школьника и один взрослый. По факту заболевания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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