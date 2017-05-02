Информация о минировании Куликова поля в Одессе не подтвердилась

Одесса, Украина, , 14:38 — REGNUM Акция на Куликовом поле в Одессе продолжилась после эвакуации из-за сообщения о взрывном устройстве. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Одесской области.

«В целях обеспечения безопасности граждан на время проверки правоохранителями были эвакуированы граждане, находившиеся на территории Куликова поля, — говорится в сообщении. — Доступ в Дом профсоюзов открыт».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность того, кто сообщил о минировании территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы напали на участников антифашистского митинга, которые скрылись от преследований в здании Дома профсоюзов. Националисты подожгли здание, в результате погибло 48 человек, свыше 200 человек пострадали.

Акции в память об одесской трагедии каждый год 2 мая проходят в городах России, а также в дальнем зарубежье.

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