Вторник, 2 Мая 2017 года
15:54:52 МСК

Информация о минировании Куликова поля в Одессе не подтвердилась

Происшествия

2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы напали на участников антифашистского митинга, которые скрылись от преследований в здании Дома профсоюзов

Одесса, Украина, 2 мая 2017, 14:38 — REGNUM  Акция на Куликовом поле в Одессе продолжилась после эвакуации из-за сообщения о взрывном устройстве. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Одесской области.

«В целях обеспечения безопасности граждан на время проверки правоохранителями были эвакуированы граждане, находившиеся на территории Куликова поля, — говорится в сообщении. — Доступ в Дом профсоюзов открыт».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность того, кто сообщил о минировании территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы напали на участников антифашистского митинга, которые скрылись от преследований в здании Дома профсоюзов. Националисты подожгли здание, в результате погибло 48 человек, свыше 200 человек пострадали.

Акции в память об одесской трагедии каждый год 2 мая проходят в городах России, а также в дальнем зарубежье.

Читайте также: Полиция эвакуировала людей с Куликова поля в Одессе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война на Украине
Главное сегодня
NB!
02.05.17
За мандат Нарышкина на праймериз в Ленобласти поспорят 16 человек
КингисеппЛенинградская областьРоссия Выборы в Государственную думу РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Рубль сохраняет колоссальный потенциал для девальвации
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
02.05.17
Алёна Зеленина Порты: возить по Rail Baltica убыточно и бессмысленно
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
КалининградРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
02.05.17
Кто ответит за оторванную трубу канализации в Сочи?
СочиКраснодарский крайРоссия Развитие систем водоснабжения и водоотведения Общество
NB!
02.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак в Ираке и Пакистане — ОБСЕ шокировано церковными конфликтами на Украине
КиевУкраина Православие Политика
NB!
02.05.17
Татьяна ИващенкоЭколог заявил об опасности строительства монгольских ГЭС для Байкала
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
64% граждан хотят, чтобы Путин вновь стал президентом РФ: опрос
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
02.05.17
В Удмуртии на турнире «Что? Где? Когда?» отравились более 50 детей
ИжевскРоссия Массовые пищевые отравления Происшествия
NB!
02.05.17
Иран надеется на иностранные деньги
ТегеранИран Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.05.17
Погром на кладбище в Татарии: повреждено около 90 надгробий
КазаньРоссия Кладбищенский вандализм Происшествия
NB!
02.05.17
В День Победы военные парады пройдут в 28 городах России
МоскваРоссия День Победы Общество
NB!
02.05.17
Станислав СтремидловскийПоляки снова взяли Берлин – и снова вместе с русскими!
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
02.05.17
Цинизм вместо ответственности – Пушков обвинил Белый дом
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
02.05.17
Кризис докатился: без господдержки Якутия сделает меньше «Добрых дел»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
02.05.17
МРОТ в России повысят до прожиточного минимума
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Политика
NB!
02.05.17
Дефицит уменьшится, но до роста экономики РФ еще далеко
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.05.17
Минтруд и ПФР проработают вопрос индексации пенсий для работающих
МоскваРоссия Индексация пенсий Экономика
NB!
02.05.17
Непростой выбор Сахалина: или с туристическим объектом, или с чистой водой?
Южно-СахалинскРоссия Проблемы экологии Происшествия
NB!
02.05.17
Уличные торговцы не хотят «съезжать» с центральной улицы Нижнего Новгорода
Нижний НовгородРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
02.05.17
Погашение госдолга России поставками продукции завершено – СП РФ
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
ещё главное