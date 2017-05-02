Двухсотлетний «Дом Бабы-Яги» в Иваново уничтожен огнем

Иваново, , 14:33 — REGNUM Дом Василия Курбатова, построенный в 1800 году и считающийся старейшим в Иваново деревянным строением, сгорел в ночь на 2 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило около 02:50.

Пожарные прибыли на место возгорания на улице Постышева через четыре минуты после вызова. К этому времени огонь охватил уже два рядом стоящих дома. За несколько минут спасатели справились с огнем, однако оба дома получили значительные повреждения — на общей площади 111 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

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Почему возник пожар в аварийном здании, предстоит установить специалистам.

Двухэтажный бревенчатый дом был построен в 1800 году столяром Василием Курбатовым. Дом срублен из сосновых бревен, его фасад обшит тесом. По словам специалистов, строение характерно для русского зодчества 18 века, особую ценность представляют элементы декора здания. Еще в середине 20 века здание, получившее название «дом Бабы-Яги», было признано памятником архитектуры.

В последние годы дом находился в аварийном состоянии, а в феврале 2016 года в доме под тяжестью снега провалилась крыша.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три выходных дня в Ивановской области было зафиксировано 22 пожара, десятки возгораний — несмотря на то, что в регионе с 29 апреля действует особый противопожарный режим.

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