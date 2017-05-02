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Массовое отравление школьников в Удмуртии: «тяжелых» нет

Происшествия

Роспотребнадзор пытается разобраться, чем, где и когда могли отравиться участники интеллектуального турнира

Ижевск, 2 мая 2017, 14:25 — REGNUM  По данным на 12.30 по местному времени госпитализировано 53 школьника и один взрослый из числа участников XVII школьного чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?». В лагерь прибыли представители надзорных, медицинских, правоохранительных органов, сообщает оргкомитет мероприятия.

«На базе ДОЛ «Дружба» работают представители МЧС, для оперативного решения вопросов в нем побывал исполняющий обязанности председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев, глава администрации Ижевска Юрий Тюрин и другие представители исполнительной власти и муниципалитета», — говорится в сообщении.

Отдельно подчеркивается, что никто из заболевших «не был увезен в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. Все они самостоятельно сели в машины скорой помощи». Причины возникшей чрезвычайной ситуации и диагнозы, тех, кто был госпитализирован пока достоверно не известны.

Кроме того, по информации организаторов, ранее Роспотребнадзор Удмуртии опубликовал недостоверные данные о численности проживающих в лагере участников игры — «число участников турнира выдается за число проживающих в лагере. Между тем, часть команд размещалась в соседнем лагере (3 минуты от основного)».

На данный момент XVII школьный чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?» прерван. «Остающиеся в лагере школьники обеспечены бутилированной питьевой водой и питанием. При необходимости, им доступна медицинская помощь. В настоящее время прорабатывается вопрос об отправке приехавших команд домой в плановом порядке (турнир должен был закончится сегодня, 2 мая), с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Вопросы с госпитализированными будут решаться в индивидуальном порядке», — поясняют организаторы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 2 мая в Роспотребнадзор по Удмуртии поступило сообщение о случае массового заболевания острой кишечной инфекцией среди участников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», проходящей в ООО ДОУ «Дружба». Работа лагеря приостановлена, пищеблок закрыт.

В турнире приняло участие 83 команды из 28 регионов и 41 города России. Всего более 500 человек старших школьников и около 120 человек взрослых — сопровождающих, волонтеров и организаторов турнира.

По информации пресс-службы администрации Ижевска, за медицинской помощью обратились 65 человек. По факту заболевания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Читайте ранее в этом сюжете: В Удмуртии на турнире «Что? Где? Когда?» отравились более 50 детей

Читайте развитие сюжета: О мероприятии в удмуртском лагере «Дружба» не уведомляли Роспотребнадзор

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